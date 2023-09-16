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This is the linch-pin.

This game, this one game, might well have a profound impact on Neal Brown’s future as West Virginia University’s football coach.

Chuck Landon is a sports columnist for The Herald-Dispatch. Contact him at clandon@herald-dispatch.com.

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